Bühnenbild der Zauberflöte auf der Seebühne fängt Feuer

Beim Aufbau des Bühnenbildes für die Zauberflöte ist es heute, Montag, am Nachmittag auf der Seebühne in Bregenz zu einem kleinen Zwischenfall gekommen. Bei Schweißarbeiten fing Styropor des linken Drachenhundes Feuer. Zum Glück hatten die Bühnenarbeiten den Brand nach zwei Minuten selbst gelöscht, wie Axel Renner, Pressesprecher der Festspiele, der LZ mitteilte. Da machte sich ein Feuerlöscher bezahlt, der aufgrund der hohen Brandsicherheitsbestimmungen direkt an dem Drachenhund angebracht war. Renner berichtet, dass niemand verletzt wurde, auch seien keine Schadstoffe in den See gelangt. Da das Feuer so schnell gelöscht wurde, sei nichts wichtiges kaputt gegangen, so dass der Zeitplan bis zur Premiere der Zauberflöte am 17. Juli sichergestellt sei.