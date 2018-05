Büchele wagt Schritt ins Fußball-Internat

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Mia Büchele aus Riedlingen heißt die SZ-Sportlerin des Monats März. Die 14-jährige Fußballerin des SSV Ulm 1846 hat es mittlerweile sogar in die U15-Nationalmannschaft des Deutschen Fußballbunds (DFB) geschafft.

„Beim ersten Länderspiel saß ich zunächst nur auf der Bank und wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Das war schon ein wenig enttäuschend“, erklärte Mia Büchele. Auf die Frage, wie es ist, den Adler auf der Brust zu tragen, antwortet sie: „Das ist etwas ganz Besonderes.“ Mittlerweile kommt sie auf drei Länderspieleinsätze und auf zwei Tore, jeweils per Elfmeter gegen Belgien im März diesen Jahres. „Wir haben nicht abgemacht, wer schießt, also habe ich mir den Ball einfach genommen“, erzählt sie und zeigt damit auch schon ihre Führungsqualitäten. Bereits am Sonntag steht für sie die nächste Länderspielreise auf dem Programm. Bei einem Kaderlehrgang trifft Deutschland in Lichtenwalde (Sachsen) zweimal auf die Tschechische Republik. Angst um ihre Spielminuten macht Büchele sich nicht. „Einsatzzeit bekommt man eigentlich immer“, erklärt sie. Aufgeregt ist sie nicht mehr. „Am Anfang war sie schon sehr nervös, so wie alle, denn es war das erste Mal“, sagt ihre Mutter Bettina Büchele. „Aber mittlerweile sind alle ruhiger.“

Traum vom Breisgau wird wahr

Ihr großer Traum ist es, Profi zu werden. Diesem Traum wird sie im Sommer ein Stück weit näherkommen, denn sie wechselt zu ihrem Wunschclub SC Freiburg. Mia Büchele wird im Breisgau in den Olympiastützpunkt ziehen und in der nächsten Saison für das B-Juniorinnenteam der Freiburgerinnen in der Bundesliga Süd auflaufen, wo sie unter anderem auch auf den SV Alberweiler treffen wird. „Wir haben uns auch den FC Bayern München angeschaut“, sagt Mutter Bettina. Tochter Mia wollte aber lieber nach Freiburg. Momentan liegt ihr Fokus aber noch auf dem SSV Ulm 1846. Hier spielt Büchele derzeit noch in der C-Jugend, zusammen mit den Jungs in der Regionalliga Süd, der höchsten deutschen Liga dieser Altersklasse. Die Saison 2017/18 haben die Ulmer auf dem vorletzten Tabellenplatz abgeschlossen und müssen nun noch in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim um den Klassenerhalt spielen.

Für die Eltern wird es nicht einfach werden, ihre Tochter im Sommer ziehen zu lassen. „Es war schon immer ihr Plan, Profi zu werden“, sagt Bettina Büchele. „Dann muss man diesen Schritt irgendwann gehen.“ Dennoch weiß sie, dass ihre Tochter in Freiburg in guten Händen sein wird. „Auch jetzt fahren wir dreimal die Woche nach Ulm ins Training. Das wird sich in Freiburg dann eben aufs Wochenende konzentrieren“, so die Mutter. Außerdem gebe es Mädchen, die größere Anfahrtsstrecken zurückzulegen hätten als die 180 Kilometer von Riedlingen nach Freiburg.

Sport und Schule unter einen Hut zu bekommen, fällt Mia Büchele allerdings deutlich schwerer. Zumindest hier daheim. Momentan fehlt sie noch oft in der Schule. In Freiburg wird Mia Büchele einen Lehrer haben, der eigens für die Mädchen am Olympiastützpunkt zuständig ist.

Mit Einsätzen in der Auswahl des Württembergischen Fußballverbands (WFV) wird dann Schluss sein, immerhin zieht Mia Büchele um und wird vermutlich fortan für die Auswahl des Südbadischen Fußballverbands spielen. Zumindest geht Familie Büchele davon aus. „Nationalspielerinnen sind eigentlich immer auch Auswahlspielerinnen. Der DFB hat aber natürlich Vorrang“, so Bettina Büchele. Im Normalfall wird dies auch mit den Auswahltrainern abgesprochen, sodass keine Doppelnominierungen auftreten.

Ein eindeutig zu benennendes Vorbild hat Mia Büchele nicht. Für den FC Bayern würde sie dennoch irgendwann gerne spielen. Wer weiß schon was passiert, aber wenn Mia Büchele ihr Ziel so hartnäckig weiterverfolgt, wie sie es momentan macht, ist ihr dies zuzutrauen. Dass sie SZ-Sportlerin des Monats März geworden ist, freut Mia Büchele. „Das ist schon eine tolle Auszeichnung für mich, eine echte Ehre“, so die 14-jährige Riedlingerin. „Jetzt möchte ich auch Sportlerin des Jahres werden.“