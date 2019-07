Bösenreutin feiert den Tag der Vereine

Acht Vereine gibt es in der gerade einmal 850-Seelen-Gemeinde Bösenreutin. Alle gestalten aktiv das Dorfleben mit. Doch was weiß der Heimatverein eigentlich über das sagenumwobene Erenmännle im Tobel? Wie kommt aus einer Posaune ein Ton heraus? Können die Fetzenhexen wirklich auf ihren Besen fliegen und ist der Apfelkuchen des Frauenbundes tatsächlich der Beste weit und breit? Antworten darauf will die Aktion „Bösenreutin vereint“ am Samstag, 27. Juli, ab 16 Uhr geben. Dann wird der Tag der Vereine gefeiert.

Die Besucher erwartet laut Vorschau ein buntes Programm für die ganz Jungen ebenso wie für die Jung gebliebenen und die Freunde des gemütlichen Hocks bei Blasmusik. Die acht Vereine präsentieren sich nicht nur an verschiedenen Stationen rund um den Dorfplatz in Bösenreutin, sondern auch auf der Show-Bühne. Viel geboten sei auch für die kleinsten Festbesucher: Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, ein Karussell, Blumentopf-Malen, ein Quiz und ein Gratiseis auf die Hand.

Nachmittags umsorgt der Frauenbund mit Kaffee und Kuchen die Gäste und ab 19 Uhr endet der Tag der Vereine und das traditionelle Vogelwiesenfest der Maibäumler beginnt. Es gibt zu essen und trinken und gegen 19.30 Uhr kann in einer vergnüglichen Auktion der Maibaum ersteigert werden. Musikalisch bereichert wird das Vogelwiesenfest vom Musikverein Bösenreutin.

Die Aktion „Bösenreutin vereint“ findet bei jedem Wetter statt. Mit dabei sind der Musikverein Bösenreutin, die Freiwillige Feuerwehr, die Fetzenhexen, der Frauenbund, die Maibäumler, der Obst- und Gartenbauverein, der Heimatverein und die Mitglieder des Chors. „Es ist schon etwas Besonderes, dass sich so viele Menschen in unseren Vereinen engagieren. Und alle Vereine haben Tolles zu bieten“, so Christian Marte, Mitorganisator der Aktion „Bösenreutin vereint“ in der Pressemitteilung. „Vielleicht bekommt ja auch der eine oder andere Besucher Lust, sich in einem der Vereine einzubringen.“