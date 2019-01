Böller gezündet, Wein gestohlen: Einbrecher randalieren in Bauwagen und Hütte

In einen Bauwagen und eine Hütten brachen Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bad Überkingen ein. Dort randalierten sie.

Dienstagnachmittag stellten die Zeugen nach Polizeiangaben fest, dass Unbekannte zwischen Freitag und Dienstag in einem Bauwagen in der Unterböhringer Straße randaliert hatten. Sie brachen ein Fenster auf und im Innern schlugen sie ein Fenster ein. Zudem fanden sie Böller und zündeten diese. Außerdem fanden sie Weinflaschen. Die machten die Einbrecher zu ihrer Beute.

Auch in eine Hütte in der Reichenbacher Straße in Bad Überkingen brachen Unbekannte ein. Hineingekommen waren die Täter, weil sie eine Tür aufgebrochen hatten. Auch hier schlugen sie Fensterscheiben ein. Im Innern fanden die Unbekannten Glasflaschen. Die beschädigten sie. Ohne Beute machten sich die Täter auf und davon.

Die Ermittler vom Polizeiposten Deggingen haben an den Tatorten die Spuren gesichert. Sie geben den Ermittlern Hinweise auf die Unbekannten. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07331/93270 bei der Polizei melden.