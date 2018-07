Bäume stoppen Züge und Autos

Bad Waldsee/Aulendorf - Zahlreiche Bäume sind seit Montagabend aufgrund der Schneelast umgestürzt. Feuerwehr und Polizei mussten deswegen Straßen sperren. Zeitweise waren drei Bahnstrecken bei Aulendorf blockiert. In Bad Waldsee und Aulendorf gab es aufgrund des Wetters laut Polizei jedoch keine Unfälle.

Von unserer RedakteurinStefanie Järkel

Die Kreisstraße zwischen Bad Waldsee und Reute musste die Polizei zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag 00.10 Uhr sperren. In dieser Zeit wurden querliegende Bäume entfernt. Die Landstraße zwischen Bad Waldsee und Elchenreute sollte gesperrt werden. Allerdings war laut Alois Burkhardt, Feuerwehrkommandant von Bad Waldsee, die zuständige Straßenmeisterei mit dem Absperrmaterial nicht greifbar. So fuhr die Polizei nachts auf der Strecke Streife. Die Feuerwehr Bad Waldsee entsorgte die umgefallenen Bäume.

„Begonnen hat die Arbeit für uns um 20.40 Uhr mit dem ersten Baum auf der Steinacher Straße“, sagte Burkhardt gestern. Dann habe es alle halbe Stunde Meldung wegen umgefallener Bäume gegeben – sowohl in der Kernstadt wie in den Teilorten. Schwerpunkt der Arbeit wäre aber die Strecke zwischen Bad Waldsee und Elchenreute gewesen. Insgesamt kam die Feuerwehr bis neun Uhr am Dienstag 18 Mal zum Einsatz. Eine halbe Stunde bis eineinhalb Stunden hätten die Feuerwehrleute für einen Baum gebraucht. Am längsten benötigten die Helfer auf der Bahnlinie bei Durlesbach. „Da war das Problem, dass die Strecke erst einmal für die Arbeiten freigegeben werden musste, dann gibt es Stromleitungen an den Gleisen, und es waren mehrere Bäume umgestürzt“, sagte Burkhardt.

Die Räumfahrzeuge der Stadt Bad Waldsee waren am Dienstag ab vier Uhr nachts im Einsatz – mit allen 16 Fahrzeugen und zusätzlich zehn Helfern. Einige Fußwege waren aufgrund von herabhängenden Ästen und umgestürzten Bäumen nicht begehbar. Dies teilte die Stadt gestern in einer Presseinformation mit. Problematisch sei gewesen, dass in den Wohngebieten manche Straßen durch geparkte Autos für die Räumfahrzeuge nicht befahrbar waren.

In Aulendorf starteten die Räumfahrzeuge des städtischen Bauhofes am Montag um 14 Uhr. Mit fünf Fahrzeugen waren die Mitarbeiter in der Kernstadt unterwegs. In Aulendorf gab es wie in Bad Waldsee laut Polizei keine Unfälle. „Wir hatten heute Morgen nur Riesenprobleme mit umgefallenen Bäumen“, sagte gestern Mittag Helmut Kleiner, Leiter des Bauhofes. Ein Auto beim Friedhof wurde beschädigt. Andere Schäden seien bisher nicht bekannt. Gegen vier Uhr nachts hätten sie wieder angefangen zu räumen. Drei Straßen hätten sie sperren müssen, darunter die Verbindung von Ebisweiler nach Asenberg (Bad Schussenried) und eine Nebenstrecke zwischen Steinenbach und Blönried. Zudem hätten sie den Stadtpark um sieben Uhr komplett gesperrt. Ein Baum sei umgestürzt. Ästen drohten abzubrechen.

In Blönried und Zollenreute räumt seit Jahren die Heydt-GmbH die Straßen frei. „Wir sind am Montag von 15 Uhr bis 22 Uhr gefahren und dann von drei Uhr nachts bis 12 Uhr“, sagte gestern Geschäftsführer Helmut Heydt. Der schwere Schnee wäre eine besondere Erschwernis gewesen. „Außerdem hatten wir ein paar missmutige Bürger, weil sie so große Schneehäufen vor der Tür hatten.“ Der schwere Schnee hat auch die Mitarbeiter des Landwirtschaftlichen Lohnunternehmens LU Seifert in Tannhausen behindert. Drei Fahrer bemühten sich hier mit drei Fahrzeugen um freie Straßen. Mit den dringendsten Räumarbeiten waren sie gestern gegen 14.30 Uhr fertig. Beginn in der Nacht war um vier Uhr.

Die Feuerwehr Aulendorf hatte es eher ruhig in den vergangenen Tagen. „Wir hatten einen Baum auf der Bahnstrecke zwischen Mochenwangen und Aulendorf“, sagte Feuerwehrkommandant Markus Huchler. Um 4.30 Uhr kamen hier sechs Mann zum Einsatz. Außerdem gab es noch zwei umgestürzte Bäume auf der Landstraße zwischen Ebersbach und Aulendorf gegen drei Uhr.

Den Bahnknotenpunkt traf es hart. Dienstagfrüh waren zeitweise drei Strecken gesperrt: Die Strecke zwischen Aulendorf und Mochenwangen wurde zwischen 5.30 Uhr und 8.25 Uhr gesperrt, die Strecke zwischen Aulendorf und Kisslegg ab 5.30 Uhr und die Strecke zwischen Altshausen und Bad Saulgau ab 6.20 Uhr. Die Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen. Gestern Mittag konnte ein Sprecher der Bahn noch nicht abschätzen, bis wann die Strecken wieder frei gegeben würden.