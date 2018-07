Berlin (dpa) - In der Berliner Akademie der Künste ist am Abend der DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley gedacht worden. Rund 360 Verwandte, Freunde und Mitstreiter waren gekommen, um von der Wegbereiterin der deutschen Einheit Abschied zu nehmen. Bohley war am 11. September im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Akademiepräsident Klaus Staeck sprach von ihr als „ganz wichtiger Figur im Einigungsprozess“.