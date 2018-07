Bäckerei Haffa backt für die Jugendfeuerwehr Rietheim-Weilheim

Bäckermeister Gunter Haffa von der Rietheim-Weilheimer Bäckerei Haffa hat zusammen mit der Jugendfeuerwehr eine besondere Aktion gestartet. In der Bäckerei Haffa wird ab sofort ein Florians-Brot angeboten. Von jedem Laib gehen 20 Cent als Spende an die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde zur Unterstützung der Jugendfeuerwehrarbeit. Feuerwehrkommandant Gerber, die Jugendleiter und natürlich die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr freuen sich über diese Aktion. Gunter Haffa überreichte dem Feuerwehrnachwuchs gleich ein Floriansbrot zum Probieren. Alle hoffen nun, dass dieses besondere Brot, das Gunter Haffa zunächst einmal und später dann auch zweimal wöchentlich backt, allen schmeckt. Mindestens ein halbes Jahr lang wird das Floriansbrot – ein Mehrkornbrot, das unter anderem auch die alten Getreidesorten Emmer, Urkorn und Dinkel enthält – nun in der Bäckerei Haffa angeboten. (bre)

Foto: Bianca Rees