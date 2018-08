Azubis spenden dem DRK

Im Rahmen des VR-Gewinnspar-Azubi-Projekts haben die Auszubildenden der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bei Blutspendenaktionen unterstützt. Zum Abschluss gab es laut Pressemitteilung der VBAO für die vier Ortsvereine des DRK eine Überraschung: Jeder Verein bekam von den Auszubildenden einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro überreicht.

Die Basis des Projekts bildet das VR-Gewinnsparen der Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg. Dabei hat jeder Kunde der Volks- und Raiffeisenbanken die Möglichkeit, Lose zu erwerben, vondenen ein Teil in einen Spendentopgeht, der dafür verwendet wird, Menschen in Not sowie soziale und gemeinnützige Einrichtungen zu unterstützen. Bei der VBAO gibt es derzeit bereits mehr als 52000 Gewinnsparer.

Von diesem regionalen Spendentopf haben die Auszubildenden ein bestimmtes Budget bekommen, um einen Verein oder eine gemeinnützige Institution ihrer Wahl in der Region zu unterstützen. Zusätzlich verbringen die Auszubildenden Zeit bei der gewählten Einrichtung um bei deren Projekte mitzuwirken. Vier Azubigruppen halfen bei Blutspendenaktionendes DRK in Bad Wurzach, Isny, Leutkirch und Wangen.