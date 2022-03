Azubi-Mangel ist eine Nachwirkung der Corona-Pandemie

Die Suche nach Auszubildenden gestaltet sich für Firmen zunehmend schwierig. Dabei sind die Nachwirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt ein wichtiger Faktor, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Berufswahlaktion „wissen was geht!“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) unterstützt Unternehmen bei der Suche nach Auszubildenden. In den Sommerferien lernen Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren und aller Schularten bei Besichtigungen vor Ort Betriebe, Berufe und Ausbildungswege im Bodenseekreis kennen. Unternehmen können sich bis zum 15. März online unter wissen-was-geht.de anmelden.

Der Bedarf an Fachkräften und auch Auszubildenden ist ungebrochen. Demographische Faktoren erschweren es Unternehmen, dringend benötigte Mitarbeitende zu finden. Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) organisiert daher seit vielen Jahren die Berufswahlaktion „wissen was geht!“. Hinzu kommt nun jedoch ein weiterer Faktor: Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie auf den Ausbildungsmarkt, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Diese sind bereits spürbar und werden es in den kommenden Jahren auch bleiben. „Wir gehen davon aus, dass viele Jugendliche sich in den vergangenen zwei Jahren für den Besuch einer weiterführenden Schule entschieden haben. Dies ist der Unsicherheit geschuldet, die durch Corona auch die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt betraf. Nun ist der Markt aber mehr oder weniger leergefegt.“ so Benedikt Otte, Geschäftsführer der WFB.

Aufgrund von Corona war es Schülerinnen und Schülern in den vergangenen zwei Jahren kaum möglich, Berufsorientierungsangebote wahrzunehmen. Im Unterschied zu Karrieremessen legt „wissen was geht!“ den Fokus nicht nur auf die Kontaktvermittlung, sondern auf das Kennenlernen von Betrieben, Berufen und Ausbildungswegen. Bei den halbtägigen Besichtigungen können Jugendliche ein Gefühl für den Berufsalltag, das Betriebsklima sowie die eigenen Interessen und Talente entwickeln. Unternehmen im Bodenseekreis sind laut der Mitteilung daher aufgerufen, an der Berufswahlaktion teilzunehmen und jungen Menschen diese wichtigen Einblicke zu ermöglichen.

Für weiterführende Informationen zu „wissen was geht!“ und bei Fragen steht Ina Ritter, Telefon 07541 / 385 88 50, ritter@wf-bodenseekreis.de zur Verfügung.