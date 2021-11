Azubi-Magazin soll in Kißlegg gegen den Fachkräftemangel weiterhelfen

Der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) Kißlegg blickt auch in dieser schwierigen Coronazeit voller Tatendrang in die Zukunft. Digitalisierung ist wie in der „großen Politik“ dabei ein wichtiges Thema. Ebenso wie eine intensive und professionelle Werbung um Auszubildende für die Kißlegger Betriebe. Bei der Hauptversammlung skizzierte der Vorsitzende Marcel Mangold die Vorhaben. Sie fand übrigens nur teilweise vor Ort im Gasthaus Ochsen statt und wurde ansonsten online in die Wohnzimmer übertragen. Zugeschaltet hatte sich auch Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher.

Gewerbeschau wohl erst wieder 2023

Der Verein nutzte und nutzt mit Digitalisierung und neuem Azubi-Projekt die Zeit der pandemiebedingten Einschränkungen seiner Aktivitäten. Die traditionell vom Gewerbeverein durchgeführten Veranstaltungen wie Flohmarkt, Weihnachtsmarkt und Gewerbeschau fielen dieses wie im vergangenen Jahr aus. „Eine Gewerbeschau wird es vermutlich erst 2023 wieder geben“, so Marcel Mangold, „weil zuvor auch noch Fragen des Veranstaltungsortes geklärt werden müssen“.

Im Bereich Digitalisierung hat der Verkehrs- und Gewerbeverein sowohl die eigene Website komplett überarbeitet als auch die Vereinsarbeit an sich mit einer entsprechenden Software digitalisiert. So läuft die Mitgliederverwaltung, die Beitragsverwaltung und viel Organisatorisches inzwischen computergestützt ab. „So wissen wir jetzt den genauen Mitgliederstand und scannen alle Belege und legen sie im System ab, was jederzeit einen exakten Überblick ermöglicht“, freut sich Marcel Mangold.

Stellenanzeigen auf VGV-Homepage

Auch die Website – www.vgv-kisslegg.de – ermöglicht einen raschen Überblick über die 122 Mitglieder, Aktivitäten und Grundsätze des Vereins. Viele Formulare, zum Beispiel der Mitgliedsantrag, die bisher von Hand weitergegeben wurden, lassen sich bequem herunterladen. So können sich die Gewerbetreibenden künftig auch online für bestimmte Aktivitäten anmelden und zum Beispiel einen Stand beim Weihnachtsmarkt – wenn er denn stattfindet – buchen.

Auf der Website sollen die Mitglieder des VGV künftig außerdem die Möglichkeit erhalten, Stellenanzeigen zu platzieren. Die sollen per Mail an Marcel Mangold geschickt werden und dann erscheinen.

Mit Magazin an Schulen werben

Eine Herzensangelegenheit ist für Mangold inzwischen vor allem das Azubi-Projekt, das er sich gemeinsam mit seiner Vorstandskollegin Jennifer Litke ausgedacht hat. „Da der Facharbeiter- und Azubimangel alle Betriebe drückt, wollen wir uns mit einem ganz neuen Azubi-Magazin um Nachwuchs kümmern“, sagte Mangold bei der Hauptversammlung. „Wir wollen zeigen, dass es in Handwerk, Einzelhandel und Industrie interessante Berufe auch ohne Studium gibt, bei denen man auch noch ordentlich verdient“. Er selbst sei diesen Weg direkt nach der Schule auch gegangen und habe es keinen Tag bereut: Ausbildung zum Optiker, Meisterbrief, zweite Ausbildung zum Akustiker, Selbständigkeit.

Das Magazin soll einmal im Jahr erscheinen und an den Kißlegger Schulen ab etwa Klasse 8 verteilt werden. Alle, die Auszubildende suchen, erhalten dabei die Möglichkeit, ihren Betrieb und ihre Ausbildungsberufe in Wort und Bild vorzustellen. „Damit zeigen wir den Jugendlichen zunächst einmal, was sie beruflich alles machen könnten und werben so für die Ausbildung anstelle des Studiums“, so Mangold. „Wir hoffen, dass so wieder mehr Jugendliche sich zur Ausbildung entschließen und wir Fachkräfte gewinnen“. Das Magazin soll in den nächsten Monaten entstehen und April/Mai 2022 verteilt werden.

Personelle Änderungen stehen an

Wie der Bericht des Vorstandes und vor allem der Kassenbericht deutlich machte, steht der Verkehrs- und Gewerbeverein auf solidem Fundament. Daher steht solchen Vorhaben zumindest finanziell nichts im Weg.

Allerdings müssen sich die Mitglieder Gedanken machen, wie es ab etwa Mitte 2022 personell weiter geht, denn sowohl Jennifer Litke als auch Marcel Mangold wollen ihre Vorstandsposten aufgeben. Litke, wird sich künftig vorrangig um ihr Baby kümmern, das bald kommt und gibt auch ihr kleines Fotostudio deshalb auf. Mangold will seine geschäftlichen Tätigkeiten erweitern und einen weiteren Standort eröffnen. Nur so viel verrät er öffentlich: „Es gibt bereits Gespräche über mögliche Nachfolger im VGV“.

Vorstand, Kassier und Kassenprüfer wurden im übrigen einstimmig entlastet.