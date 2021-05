Axel Müller lädt zu zweitem Pflegegipfel ein

Mit 100 Teilnehmern hat Anfang Februar der vom Bundestagsabgeordneten Axel Müller (CDU) initiierte erste Pflegegipfel für die Region Allgäu-Oberschwaben in Bad Waldsee stattgefunden. Nun lädt Müller für Donnerstag, 20. Mai, zum zweiten Pflegegipfel für die Region ein. Dieser findet von 16 bis 17.30 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Erneut steht Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, zusammen mit Axel Müller Rede und Antwort, teilt Müller mit.

Die Corona-Pandemie stellt für alle eine sehr harte Bewährungsprobe dar, doch eine zentrale Last schultern zweifelsohne beruflich Pflegende, schreibt der Bundestagsabgeordnete für Oberschwaben und das Allgäu. Besonders Pflegekräfte seien eine unverzichtbare Stütze bei der Bewältigung der großen Herausforderungen. „Pflegekräfte waren und sind bei Ihrem Dienst im Hinblick auf die Vielzahl an Erkrankungen bei Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeeinrichtungen zusätzlich einer außergewöhnlichen Belastung ausgesetzt.“ In den vergangenen Monaten habe Müller mit den Einrichtungen persönlich, telefonisch, per Mail und digital Kontakt gehabt sich die eindringlichen Schilderungen angehört.

Klar sei, dass die Maßnahmen, die Bund, Länder und Kommunen seit Beginn der Pandemie beschlossen hätten, um diese einzudämmen und das Gesundheitssystem zu schützen, in unterschiedlicher Intensität wirkten, so Müller: „Damit die konkreten Probleme, die sich aus der Pandemiebekämpfung ergeben, auch angepackt werden können, bin ich für die Beratungen im Parlament auch weiterhin auf Rückmeldungen angewiesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Dialog mit den Akteuren vor Ort und aus der Praxis überaus wichtig ist“, so der Bundestagsabgeordnete weiter.

Gemeinsam mit Andreas Westerfellhaus soll bei diesem digitalen zweiten Pflegegipfel auch ein Blick in die Zukunft gewagt und die Frage diskutiert werden, wie die weitere Entwicklung der Pflege nach der Pandemie aussehen könnte. Alle beruflich Pflegenden, die noch keine Einladung erhalten haben und gerne teilnehmen möchten, sind eingeladen, sich auf die Teilnehmerliste setzen zu lassen. Sie erhalten dann rechtzeitig die Zugangsdaten für diese digitale Webex-Konferenz. Axel Müller betont: „Es würde mich sehr freuen, wenn viele beruflich Pflegende trotz ihrer enormen Arbeitsbelastung Zeit für die Teilnahme an der Videokonferenz fänden.“ Anmeldungen sind bis spätestens Freitag, 14. mai, möglich per E-Mail an axel.mueller@bundestag.de.