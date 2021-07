Autos stoßen zusammen: 20 000 Euro Schaden

Schaden von rund 20 000 Euro ist bei einem Autounfall entstanden, an dem ein 63-Jähriger und ein 81-Jähriger beteiligt waren. Der 63-Jährige war am Donnerstag gegen 11.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1073 zwischen Adelmannsfelden und Ellwangen unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3234 übersah er den vorfahrtsberechtigten Fiat eines 81-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden; beide waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.