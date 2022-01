Autos stoßen seitlich zusammen

Bei einem Unfall in der Zehntscheuerstraße in Kressbronn ist am Donnerstag gegen 8.15 Uhr ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Laut Polizeibericht übersah ein 36-jähriger Autofahrer beim Anfahren vom Straßenrand ein von hinten herankommendes Auto. In der Folge kollidierten die beiden Volkswagen seitlich. Am Wagen des Unfallverursachers entstand laut Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 1000 Euro, am Auto des 42-jährigen Vorbeifahrenden wird der Schaden auf etwa 3000 Euro geschätzt.