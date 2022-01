Autos stoßen auf Klufterner Straße frontal zusammen

In der Klufterner Straße ist es am Sonntag gegen 13.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 42-jährige BMW-Fahrerin war in Richtung Spaltenstein unterwegs und wollte nach links in den Hofäckerweg einbiegen. Dabei übersah sie den Audi eines in Richtung Kluftern fahrenden 43-Jährigen. Infolge der frontalen Kollision erlitt die Unfallverursacherin schwere, die beiden Insassen im Audi leichte Verletzungen. Sowohl die BMW-Fahrerin als auch die 46 Jahre alte Beifahrerin im Audi mussten von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht werden.

An den beiden Autos entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz war, musste die Straße zum Teil voll gesperrt werden.