Autos stoßen beim Abbiegen zusammen

Bad Saulgau (sz) - Zwei Autos sind am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr in der Friedrichstraße in Bad Saulgau zusamenngestoßen. Laut Polizeibericht befuhr ein 42-jähriger Autofahrer die Friedrichstraße in Richtung Kaiserstraße und wollte auf die Linksabbiegespur wechseln. Hierbei übersah er den versetzt hinter ihm bereits auf der Abbiegespur befindlichen Wagen einer 57-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden beziffert die Polizei mit 8000 Euro.