Ein leicht verletzter Autofahrer und rund 12 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Freitag, kurz nach 11 Uhr, an der Einmündung der Kreisstraße 7136 auf die Landesstraße 442 bei Roßwangen passiert ist. Dort wollte ein 67-jähriger Renault-Fahrer von der Kreisstraße nach links auf die bevorrechtigte L 442 abbiegen. Hierbei achtete der Mann laut Polizei nicht auf einen nahenden Mercedes der C-Klasse, dessen 20-jähriger Fahrer zusammen mit einem Beifahrer auf der L 442 in Richtung Weilstetten unterwegs war. Beim heftigen Zusammenprall der beiden Autos wurde der Mercedes von der Straße geschleudert und blieb in einer angrenzenden Wiese stehen. Der Verursacher des Unfalls wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in die Balinger Klinik gebracht werden. Die beiden Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.