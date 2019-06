Autos kollidieren an Kreuzung

Isny (sz) - Zu einem Zusammenstoß ist es gekommen, als ein 94-jähriger Seat-Fahrer die Vorfahrt eines 58-jährigen VW-Golf-Fahrers missachtete, der auf der Landesstraße 318 von Leutkirch aus in Richtung Isny fuhr. Der Rentner hatte laut Polizei die Kreisstraße 8017 aus Beuren in Richtung Isny befahren und dabei an der Kreuzung mit der L 318 die Landesstraße zur weiterführenden Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Furtenwies überquert. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 22 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

