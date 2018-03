Autos beschädigt und Teile gestohlen

Aalen (an) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos beschädigt und Teile davon entwendet. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten zwischen Mittwoch, 18 und Donnerstag, 8.30 Uhr. An einem Auto im Hangweg wurde die Heckscheibe eingeschlagen, so dass ein Schaden von etwa 100 Euro entstanden ist. Der zweite Tatort war die Bischof-Fischer-Straße, dort wurden gleich zwei Autos, die mehrere Meter entfernt abgestellt waren, beschädigt. An einem Fiat wurde der hintere Zulassungsstempel abgekratzt und die Dachantenne sowie die vorderen Scheibenwischer demontiert und entwendet. Der Schaden hier beträgt etwa 200 Euro. Beide Zulassungsstempel an den amtlichen Kennzeichen eines DB Vaneo wurden teilweise abgekratzt. Hier entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.