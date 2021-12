Autorin Ulrike Hach sucht Mitstreiter beim Buchverkauf für einen guten Zweck

Vor einem halben Jahr hat Ulrike Hach ihr Buch „Entdecke die Schätze der Nachhaltigkeit – Lebens-, Putz- und Körperpflegemittel selber machen“ herausgebracht. Mittlerweile gibt es von dem Ratgeber schon eine Neuauflage. In der Weihnachtszeit startet die Autorin nun eine Spendenaktion. Im Interview erklärt sie dazu mehr.

Weshalb starten Sie eine Spendenaktion?

Das Buch ist sehr gut angekommen, und ich habe eine überwältigende Resonanz bekommen. Darüber freue ich mich sehr. Nun möchte ich mit meinem Buch noch etwas Gutes tun, da bietet sich die Weihnachtszeit an. Und da brauche ich Hilfe.

Wie sieht die Aktion aus?

Für jedes bei mir gekaufte Buch spende ich für einen sozialen Zweck. Privatpersonen, Gruppen, Vereine, Firmen, Institutionen können das Buch verkaufen oder verschenken. Auch Mitarbeiter können mit wenig Aufwand für ihre Abteilungen oder ihre Firma eine solche Aktion durchführen, die Erlaubnis des Chefs selbstverständlich vorausgesetzt.

An wen sollen die Spenden gehen?

Sie können natürlich selbst bestimmen, wohin das Geld gespendet werden soll. Dies kann der eigene Verein, ein soziales Projekt, Hilfe für Menschen in Not oder in den Flutgebieten sein. Da ist fast alles denkbar. Ich selbst werde für jedes Buch, das bis 20. Dezember direkt bei mir gekauft wird, an die Flutopfer spenden.

Für welche Leser ist der Ratgeber interessant?

Vielleicht gibt es Freunde und Verwandte, denen man ein Exemplar schenken kann. Zum Start ins Leben, Auszug aus dem Elternhaus, Gründung des eigenen Hausstands oder weil man ganz einfach gesünder und nachhaltiger leben möchte… Es gibt viele Gründe, diesen Ratgeber anzuschaffen oder zu verschenken und sich daran zu freuen. Und da das Buch drei wesentliche Lebensbereiche abdeckt, die jeden Menschen betreffen, ist sicher für jeden was dabei. Denn wer will nicht nachhaltiger leben, gesund und lecker essen, weniger Zusatzstoffe essen und ohne Chemie in Pflegeprodukten auskommen. Selbermachen macht extrem viel Spaß. Ja, es birgt Suchtgefahr.

Wie ist das Buch aufgebaut?

„Entdecke die Schätze der Nachhaltigkeit“ beinhaltet ein großes Nachschlagewerk mit Tipps und Tricks in vielen Lebenslagen, enthält viele Bilder und zeigt mit einfachen Rezepten auf, wie mit wenigen Mitteln viel erreicht werden kann. Schmutz und Keimen wird zu Leibe gerückt. Die Anleitungen zu Deos, Lippensalbe, Cremes und Balsam sind leicht verständlich und leicht nachzumachen. Der Leser wird in die Lage versetzt, so manches Fertigprodukt mit wenig Aufwand locker in den Schatten zu stellen.

Wie funktioniert die Aktion konkret?

Um das Risiko auf beiden Seiten zu minimieren, können Ansichtsexemplare ausgeliehen und Bestelllisten geführt werden. Da es coronabedingt gerade wenig Veranstaltungen gibt, ist die Kreativität des Einzelnen gefragt. Interessierte melden sich gerne unter buchverschenken@web.de