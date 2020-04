Autorennen: Polizei fahndet nach weißem Audi und grauem Renault Megane

Friedrichshafen (sz) - Ein weißer Audi und ein grauer Renault Megane sollen sich im Stadtgebiet ein Rennen geliefert haben. Am Samstag hatte eine Zeugin zwischen 21 und 22.10 Uhr mehrmals die beiden Fahrzeuge beobachtet. Laut Zeugin überholten sich die Fahrzeuge mehrmals gegenseitig und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit über die Montfort-, Zeppelin- und Meersburger Straße über Fischbach in Richtung Immenstaad. In dem Zusammenhang sei es gegen 21 Uhr laut Zeugin in der Montfortstraße an einer Ampel beinahe zu einem Unfall gekommen, als der weiße Audi über die Linksabbiegespur vier Fahrzeuge überholt habe. Kurz nach 22 Uhr beobachtete die Zeugin die Fahrzeuge im Bereich Manzell nochmals, wobei mehrere andere ordnungsgemäß fahrende Verkehrsteilnehmer überholt wurden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen dauern an. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.