Autorenlesung mit Vladimir Vertlib

Das Franz-Michael-Felder-Archiv und das Jüdische Museum Hohenems laden ein zu einer Lesung mit dem Autor Vladimir Vertlib. Er wird aus seinem neuen Buch „Zebra im Krieg“ vorlesen. Anschließend findet ein Gespräch mit Hanno Loewy, dem Direktor Jüdisches Museum Hohenems, und Jürgen Thaler, Leiter des Franz-Michael-Felder-Archivs, statt. Den Eintrittserlös und freiwillige Spenden des Abends wird dem Verein Lifeline zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine übergeben. Dies ist eine Veranstaltung des Jüdischen Museums Hohenems in Kooperation mit dem Franz-Michael-Felder-Archiv

Liebevoller Vater und wütender Hassposter: Paul ist beides, und als er im Netz bloßgestellt wird, kämpft er um seine Würde, Familie – und sein Leben. Mit der Geschichte von Paul Sarianidis gelingt Vladimir Vertlib in „Zebra im Krieg“ ein ironischer, jedoch stets von Zuneigung und Humanität erfüllter Blick in menschliche und politische Abgründe: Paul lebt mit seiner Familie in einer vom Bürgerkrieg heruntergewirtschafteten osteuropäischen Stadt am Meer. Als er arbeitslos wird, verstrickt er sich immer tiefer in die wüsten Debatten, die in den Sozialen Medien toben. Doch eines Tages wird Paul von Boris Lupowitsch, einem Rebellenführer, den er im Internet bedroht hat, verhaftet. Lupowitsch rechnet mit ihm vor laufender Kamera ab. Paul wird verhöhnt und gedemütigt, das Video millionenfach gesehen. Wie kann er mit dieser Schande weiterleben?

Vladimir Vertlib, geboren 1966 in Leningrad, emigrierte 1971 mit der Familie zuerst nach Israel, dann nach Italien, Holland und die USA, bevor sie sich 1981 in Österreich niederließ. Er studierte Volkswirtschaftslehre und lebt seit 1993 als Schriftsteller in Salzburg und Wien. Sein Werk umfasst Romane, Erzählungen, Essays sowie zahlreiche Artikel. 2001 erhielt er den Adelbert von Chamisso-Förderpreis sowie den Anton Wildgans Preis. Vertlib schrieb unter anderem den Roman „Lucia Binar und die russische Seele“, der 2015 auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stand.