Autorenlesung mit Bernd Brunner

Im Rahmen des Bodensee- und Allgäuer Literaturfestivals steht am Samstag, 4. Juni, in der Villa Lindenhof eine Lesung auf dem Programm. Autor Ernst Brunner liest ab 19.30 Uhr aus seinem Buch „Von der Kunst, die Früchte zu zähmen“. Darin beschreibt er die Kulturgeschichte des Obstgartens. Denn, so heißt es in der Ankündigung, es wurde erst genascht, dann gehegt und schließlich gezüchtet. Zu jeder Zeit aßen Menschen wildwachsende Früchte und Beeren. Mit Beginn des Ackerbaus begann man, gezielt Bäume und Sträucher anzupflanzen, die ersten Obstgärten entstanden. Sie wurden zur Nahrungsquelle, zu Orten der Zusammenkunft – und inspirierten Künstler. Nach Ansicht der Veranstalter zeigt Bernd Brunner in „Von der Kunst, die Früchte zu zähmen“, dass die Geschichte der Obstgärten auch eine Geschichte der Menschheit ist. Und eine Geschichte darüber, wie der Mensch die Natur seit Jahrtausenden nach seinen Wünschen geformt hat. Bernd Brunner ist 1964 geboren, studierte Wirtschaft, Amerikanistik und Kulturwissenschaft in Berlin und Seattle. Er veröffentlichte zahlreiche Sachbücher zu kulturhistorischen Themen, darunter „Das Buch der Nacht“, „Die Erfindung des Nordens“ oder „Die Kunst des Liegens“. Er lebt als Autor in Berlin und Istanbul.

Karten gibt es für 18 Euro an der Abendkasse. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 08382 / 9 11 39 11 oder per E-Mail: theaterkasse@kultur-lindau.de