Autorenlesung „Das Gold von Pyrene“

Mucksmäuschen still war es am Wochenende in den Reihen der Kinder als Hartmut Danneck im Heuneburg Muesum aus seinem Buch „Das Gold von Pyrene“ vorlas. Der Autor des vor Kurzem erschienenen Jugendbuches verstand es, kleine wie große Zuhörer in seinen Bann zu ziehen, teilen die Veranstalter mit. Mithilfe der lebendigen Charaktere und detailreichen Szenen gelang die Reise ihm in die Heuneburg der Eisenzeit. In den Erzählpausen hatten Kinder und Erwachsene immer wieder auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit dem Autor auszutauschen. Darstellerinnen und Darsteller aller Altersgruppen der Living History Gruppe „Keltengruppe Heuneburg“, des Vereins Heuneburg Museum e.V. begleiteten die Veranstaltung organisatorisch und visuell. Die Bücher von Hartmut Danneck „Die Kelteneiche“ und „Das Gold von Pyrene“ können noch bis zum Saisonschluss Ende Oktober im Heuneburg Museum erworben werden.