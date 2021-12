Autofahrten in der Nähe von Ravensburg haben Folgen für drei Betrunkene

Die Polizei hat drei Autofahrer am Wochenende in der Nähe von Ravensburg betrunken am Steuer erwischt. Das hat jetzt Folgen für die Fahrer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beamte des Polizeireviers Weingarten kontrollierten Autofahrer von Freitag auf Samstag in Baindt und Blitzenreute und wurde bei drei von ihnen darauf aufmerksam, dass sie betrunken waren. Gegen die jüngeren Fahrer werden Anzeigen bei den zuständigen Bußgeldbehörden vorgelegt, heißt es weiter. Sie müssen laut Polizei mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.