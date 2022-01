Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Zu tief ins Glas geschaut hat laut Polizeibericht eine Autofahrerin, die eine Polizeistreife am Montagabend im Hirschgraben kontrollierte. Die 64 Jahre alte Fahrerin fiel auf, da sie trotz Dunkelheit ohne Licht am Auto unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei durch einen Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,9 Promille bei der Fahrerin fest. Die Beamten untersagten der Frau daraufhin die Weiterfahrt. Sie musste in einem Klinikum eine Blutprobe abgeben und hat nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot sowie einem hohen Bußgeld zu rechnen.