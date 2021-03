Autofahrerin übersieht Pedelec-Fahrer in Ravensburg

Ravensburg (sz) - Mehrere Hundert Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstag kurz nach 7.30 Uhr in der Charlottenstraße in Ravensburg ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Beim Ausfahren aus einem Parkhaus war die Sicht einer 57-jährigen BMW-Fahrerin durch ein geparktes Fahrzeug eingeschränkt, weshalb die Frau einen 54 Jahre alten Pedelec-Fahrer übersah. Zwar konnte der Zweiradfahrer die Kollision mit dem BMW vermeden, kam jedoch durch das Ausweichmanöver zu Fall. Beim Sturz prallte das Pedelec gegen einen geparkten VW. Der Radfahrer trug einen Helm und wurde Polizeiangaben zufolge nicht verletzt.