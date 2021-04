Autofahrerin prallt gegen Lkw-Anhänger und wird leicht verletzt

Wangen (sz) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Haslach und Schomburg am Mittwoch gegen 17 Uhr ist eine 22-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt worden.

Die Frau geriet laut Pressemitteilung der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Anhänger eines Lkw. Nach dem Aufprall kam sie nach links von der Straße ab und streifte einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. An ihrem Opel entstand Totalschaden von rund 15 000 Euro. Am Anhänger des Lkw riss ein Rad ab, das in einen benachbarten Acker geschleudert wurde. Der Schaden am Anhänger kann noch nicht beziffert werden.