Autofahrerin nach Spiegelstreifer in Isny gesucht

ISNY (sz) - Nach einem Kontakt ihres Fahrzeugs mit dem Seitenspiegel eines entgegenkommenden Wagens ist eine Autofahrerin am Montagmittag kurz nach 12 Uhr im Isnyer Bufflerweg davongefahren.

Die Fahrerin des grünen Fahrzeugs kollidierte mit dem Außenspiegel eines Ford Fusion so, dass an diesem laut Polizeibericht ein Schaden von rund 150 Euro entstanden ist. Die Fahrerin des grünen Wagens, die als etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und korpulent beschrieben wird, hielt auf Höhe des ehemaligen Krankenhauses noch an und stieg aus, fuhr dann aber weiter.

Der Polizeiposten Isny hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07562 / 97655-0 erbeten.