Autofahrerin missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Eine Autofahrerin in Staig hat am Donnerstag nicht auf den Verkehr geachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 8.45 Uhr. Die 47-Jährige fuhr mit ihrem BMW in der Kirchstraße und bog in die Harthauser Straße ein. Dort fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Opel und hatte Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen. Verletzte gab es bei dem Zusammenstoß nicht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 7000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

Insgesamt 17 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2021 seien auf das Missachten der Vorfahrt zurückzuführen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Meist entstehen solche Unfälle, weil es Verkehrsteilnehmer eilig haben. Die Polizei rät zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.