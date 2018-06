Autofahrerin leicht verletzt

Eine leicht verletzte Autofahrerin und zwei Autos mit Totalschaden sind die Folgen eines Zusammenstoßes am Donnerstag gegen 8.45 Uhr an der Kreuzung Bronnenstraße mit der Straße Am Fuchsäcker in Steinbronnen. Eine 25-jährige Dacia-Fahrerin wollte von der Straße „Am Fuchsacker“ die Kreuzung in Richtung Lampertsweiler überqueren und übersah einen von rechts aus Richtung Bad Saulgau kommenden Toyota mit einem 51-jährigen Fahrer. Den Sachschaden durch den Zusammenstoß beziffert die Polizei auf rund 8000 Euro.