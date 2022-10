Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr auf der Landesstraße 443 zwischen Mühlheim und Kolbingen ist nach Angaben der Polizei ein Auto nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Felsen geprallt. Die 68-jährige Fahrerin eines Hyundai wurde nicht verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei am Auto auf rund 5000 Euro und an der Hangabsicherung auf ungefähr 2000 Euro.