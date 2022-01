Mehr als 2,5 Promille Alkohol hatte eine 37 Jahre alte Autofahrerin intus, die am Montagmorgen gegen 8 Uhr in Ratzenried von einer Polizeistreife gestoppt worden ist. Laut Polizei wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt. Sie musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten, ihr Führerschein wurde ihr abgenommen. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird die 37-Jährige angezeigt.