Autofahrerin flieht nach Unfall mit 15-Jährigem

LINDAU (lz) - Ein 15-jähriger Schüler fuhr am Montag, 28. Januar, gegen 13.05 Uhr mit seinem Fahrrad in den Kreisverkehr in der Ludwig-Kick-Straße. Hinter ihm befand sich ein Auto, das ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Laut Polizeibericht soll eine junge Frau am Steuer gesessen sein. Als sich der Schüler mit seinem Fahrrad auf Höhe der ersten Ausfahrt befand, fuhr ihm die Autofahrerin in die Seite. Durch den Zusammenstoß stürzte der 15-Jährige.

Die Autofahrerin erkundigte sich kurz durch das Fahrerfenster, ob es dem Jungen gut gehe. Dieser antwortete im Schock mit „Ja“. Die Frau fuhr daraufhin weiter, ohne ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach einem Unfall nachzukommen.

Durch den Sturz zog sich der Radfahrer Schürfungen an den Händen zu. Am Fahrrad entstand kein Schaden. Am Pkw der Unfallverursacherin müsste die Fahrzeugfront leicht beschädigt sein, teilt die Polizei mit.