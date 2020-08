Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen am Kreisverkehr bei Bechlingen einen Unfall verursacht, berichtet die Polizei. Beim Einfahren in den Kreisel übersah und kollidierte er mit dem Fahrzeug einer vorfahrtsberechtigten 57-jährige Autofahrerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.