Aalen (an) - Eine 39-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße / Friedrichstraße verletzt worden. Bei dem Unfall am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr ist auch ein Sachschaden von mehreren 1000 Euro entstanden. Sowohl die 39-jährige Frau wie auch der 25 Jahre alte Fahrer des anderen Autos gaben an, bei Grünlicht in den Einmündungsbereich gefahren zu sein.