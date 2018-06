Autofahrerin übersieht in Wangen Moped

Mit leichten Verletzungen ist am Montagmittag ein Mopedfahrer ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er an der Parkplatzausfahrt in der Siemensstraße von einer unachtsamen Mercedesfahrerin angefahren wurde. Dies teilt die Polizei mit.

Offenbar hatte die 74-jährige Autofahrerin den Moped-Fahrer komplett übersehen. Als sie vom Parkplatz des dortigen Einkaufsmarkts nach links auf die Siemensstraße fuhr, prallte sie mit der vorderen Stoßstange gegen das Zweirad der Marke Simson. Hierdurch wurde der 22-jährige Mopedfahrer seinerseits nach links abgedrängt und gegen einen dort wartenden BMW Kombi gedrückt.