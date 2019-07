Autofahrerin übersieht Fahrradfahrer

Ravensburg (sz) - Leichte Verletzungen hat der 65-jährige Lenker eines Fahrrades, der am Donnerstagnachmittag auf dem Busfahrstreifen der Meersburger Straße in Richtung Stadtmitte fuhr, erlitten. An der Einmündung des Rahlenwegs in die Meersburger Straße bog eine 61-jährige Ford-Fahrerin nach rechts in den Rahlenweg ein und übersah dabei den neben ihr fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 65-Jährige stürzte. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Fahrrad des 65-Jährigen wurde ebenfalls beschädigt.