Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der Landstraße 286 bei Ebersbach-Musbach schwer verletzt worden. Laut Polizei kam dem 54-Jährigen auf einer Kuppe ein Geländewagen entgegen. Dieser fuhr zu weit in der Mitte der Fahrbahn, weshalb der Mann ausweichen musst und mit seinem Auto gegen einen Baum prallte. Anschließend fuhr der Fahrer des vermutlich silbernen GMC davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Dieser musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und sein nicht mehr fahrbereites Auto abgeschleppt werden. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8030 anzurufen.