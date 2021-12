Polizeibeamte haben am Donnerstagabend in der Wurzacher Straße in Leutkirch einen Autofahrer erwischt, der Drogen bei sich hatte.

Der 40-Jährige war mit seinem Smart unterwegs, als er gegen 20.20 Uhr in eine Polizeikontrolle kam. Dabei fanden die Beamten einen Beutel mit Cannabis. Der der Mann laut Bericht augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Ihn erwartet ein Strafverfahren.