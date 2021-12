Autofahrer übersieht Verkehrsinsel in Weißensberg und haut nach Unfall ab

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen einen 25-jährigen Mann, der am vergangenen Wochenende einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Laut Polizeibericht war der Mann aus Kempten am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf der B 12 in Rothkreuz auf Höhe des dortigen Supermarktes. Dabei übersah er aus bislang unbekannten Gründen die dortige Verkehrsinsel, konnte jedoch von der B 12 auf den Parkplatz des angrenzenden Supermarkts fahren.

Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2200 Euro zu kümmern setzte er seine Fahrt nach Kempten fort. Aufmerksame Zeugen konnten jedoch sein Kennzeichne notieren und die Polizei verständigten. Die Verkehrspolizeiinspektion in Kempten stellte den Unfallflüchtigen an seiner Wohnadresse in Kempten.

Auf Befragen gab er an, dass zum Unfallzeitpunkt eine Polizeistreife auf dem Parkplatz gewesen wäre, ihn aber auf den Unfall nicht angesprochen hätte. Bei dem Auto handelte es sich um ein Fahrzeug der Bundespolizei, die ein Pannenfahrzeug von der A 96 geschleppt haben, den Unfall auf der B 12 jedoch nicht bemerkt haben.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.