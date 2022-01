Mit einem Schneepflug zusammengestoßen ist in Leutkirch ein Autofahrer.

Der 73-Jährige übersah laut Polizei am Samstag kurz nach 18 Uhr beim Einfahren aus dem Feneberg-Parkplatz nach rechts in die Steinbeisstraße den von links kommenden Schneepflug. Der BMW prallte gegen die Schaufel des Schneepfluges.

Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. An dem Schneepflug entstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand.