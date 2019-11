Aalen (an) - Ein 60-jähriger Jogger und ein bislang unbekannter Autofahrer sind am Dienstag im Kurt-Früh-Weg in Streit geraten. Im Verlauf des Streits beleidigte der Autofahrer den Jogger. Die Auseinandersetzung eskalierte, als der Autofahrer dem 60-jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprühte und sich daraufhin entfernte.