Autofahrer nimmt Radlerin Vorfahrt

Lindau (lz) - Ein 58-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Am Schönbühl und Kemptener Straße eine vorfahrtsberechtigte 52-jährige Pedelecfahrerin übersehen. Der 58-Jährige kam vom Schönbühl und wollte nach links in die Kemptener Straße abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit der von links kommenden Radfahrerin kam. Die Frau stürzte daraufhin auf die Straße und verletzte sicht laut Polizeibericht leicht. Nach Unfallaufnahme konnte die Frau selbstständig ihre Heimreise antreten. Am Auto und Fahrrad entstand laut Polizei ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.