Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Ravensburger Straße in Wangen stellte eine Polizeistreife bei einem Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch fest.

Weil ein Alkoholtest gut 1,3 Promille ergab, veranlassten die Beamten laut Pressemiteilung eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher und zeigten den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.