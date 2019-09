Ein Autofahrer hat einen verletzten Motorradfahrer nach einem Unfall liegen lassen. Nun ermittelt die Polizei.

Auf der Weiler Straße in Richtung Ortsmitte Unterbettringen war am Samstag gegen 22 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Suzuki unterwegs.

An der Einmündung Schmiedeberg missachte ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt des von links heranfahrenden Motorrades. Der Autofahrer fuhr von der Straße Schmiedeberg nach links auf die Weilerstraße ein und erfasste das Motorrad auf Höhe des Hinterrades.

Motorradfahrer im Krankenhaus

Der Autofahrer setzte sein Fahrt fort, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern. Der 47Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, entgegen.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen