Autofahrer in Leutkirch unter Drogen erwischt

Leutkirch (sz) - Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss haben Polizeibeamte am Freitagabend gegen 22 Uhr bei einem 19-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet von Leutkirch festgestellt. Nachdem ein Vortest positiv auf THC verlaufen war, wurde der junge Mann laut Polizeibericht die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Er muss nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Da bei ihm und seinem Beifahrer zudem kleine Mengen an Betäubungsmitteln gefunden wurden, muss sich das Duo auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.