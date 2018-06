Autofahrer halten am Zebrastreifen nicht an

Sieben Kindergartenkinder stehen brav am Zebrastreifen in der Birkendorfer Straße, neben ihnen Einrichtungsleiterin Claudia Manall. Alle warten darauf, dass ein Autofahrer anhält und die Kinder über die Straße lässt. Fehlanzeige. Vier Autos fahren in kürzester Zeit vorbei, so als gäbe es den Zebrastreifen nicht. „So ist das jeden Tag“, sagt Claudia Manall vom katholischen Kindergarten St. Franziskus verärgert.

Seit 15 Jahren kämpft sie bei der Stadt Biberach für eine sicherere Straßenüberquerung, bis jetzt hat sich kaum etwas getan. „Ständig gibt es andere Ausreden, einmal würden dort zu wenig Autos fahren, eine Ampelanlage sei zu teuer und noch viel mehr“, sagt die Leiterin. Dass tatsächlich nichts getan wurde, winkt Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt, sofort ab: „Wir haben etwas getan, bis vor ein paar Jahren gab es an dieser Ecke gar keinen Fußgängerüberweg.“ Erst im April dieses Jahres sei der Zebrastreifen zusätzlich von drei auf fünf Meter verbreitert worden.

Claudia Manall reicht das aber nicht: „So ist es immer noch viel zu gefährlich, ständig kommen Eltern zu mir und erzählen davon, wie knapp es gerade mal wieder war“, sagt die 49-jährige Biberacherin. „Muss denn erst einem Kind etwas passieren, bevor die Stadt eingreift?“

Natürlich nicht, heißt es von Seiten der Stadt. „Aber es gibt nun mal Unfallschwerpunkte, die vorrangig behandelt werden müssen, dazu gehört die Birkendorfer Straße nicht“, sagt Andrea Appel. „Wir führen mit der Polizei regelmäßig Verkehrsschauen durch, alle sind der Meinung, dass der Zebrastreifen gut einsehbar ist.“

Das ist er auch, nur die Autofahrer halten nicht an. Aus welchen Grund auch immer. Andrea Appel kann sich das nur so erklären: „Er wird einfach zu wenig frequentiert.“ Um bauliche Maßnahmen zu ergreifen, müsse erst einmal ein Antrag bei der Stadt eingehen und dann werde ausführlich geprüft. Am liebsten hätte Claudia Manall eine Fußgängerampel, „bei Rot müssen die Autofahren ja wohl anhalten“. Wenn das allerdings zu aufwendig sei, würde sie sich auch mit sogenannten Rüttelstreifen oder einer Fahrbahnverengung anfreunden: „Ich mache mir einfach Sorgen um meine Kinder.“

Die Erzieherin weiß auch nicht, wie sie den Kindern etwas über Verkehrserziehung beibringen soll, wenn die Autofahrer so ignorant handeln. „Da verstehen sie ja die Welt nicht mehr.“ Das sieht Andrea Appel ein bisschen anders: „Kindergartenkinder sollten in diesem Alter ja auch nicht allein über die Straße gehen, ein Zebrastreifen ist kein Freibrief“, sagt Appel. „Leider gibt es viel zu viele, die sich nicht an die Regeln halten.“ Für die Erzieherin ist klar: „Dann muss man sie eben mit baulichen Maßnahmen dazu zwingen.“ Viele Eltern hätten sich bereits einige Kennzeichen von den Autofahrern notiert, die nicht angehalten haben. „Da hängen bestimmt schon drei oder vier DIN-A4-Seiten mit den Nummernschildern an unserem schwarzen Brett“, sagt Manall. „Es ist einfach so schlimm, dass alle unser Problem kennen und keiner tut etwas.

„Unsere Einrichtung ist, was das Thema Zebrastreifen angeht, schon seit der Einweihung 1998 eine traurige Berühmtheit in Biberach.“ Mit diesem Problem sei sie gemeinsam mit dem Elternbeirat schon mehrfach an die Öffentlichkeit gegangen, „und wir werden auch nicht so schnell aufgeben“. „Die Kinder hier haben einen viel beschäftigten Schutzengel, der zwischen 7.30 und 9.30 Uhr und von 12 bis 12.45 Uhr alle Hände voll zu tun hat“, sagt die Einrichtungsleiterin. „Ich wünsche mir doch einfach nur mehr Sicherheit für die Kinder.“