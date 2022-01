Autofahrer gerät auf der B 31 in den Gegenverkehr

Ein 39-jähriger Mann, der von Friedrichshafen in Richtung Immenstaad unterwegs war, ist am Montag gegen 9 Uhr mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. In der Folge kollidierte er laut Polizeibericht frontal mit einem entgegenkommenden Audi. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitten der 22-jährige Audi-Fahrer und dessen 21 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen.

An beiden Autos, die nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro, schätzt die Polizei. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei den auch die Feuerwehr Friedrichshafen im Einsatz war, kam es zu Verkehrsbehinderungen.