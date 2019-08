Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn - 62-Jährige stirbt

Bei einem schweren Unfall ist am Donnerstag eine 62-jährige Frau ums Leben gekommen.

Ein 38-jähriger Autofahrer war am Donnerstag auf der B19 von Herbrechtingen in Richtung Autobahnaschlussstelle Giengen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr eine 62-jährige Autofahrerin. Sie versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Unfall nicht mehr verhindern. Hinter dem Wagen der 62-Jährigen fuhr ein 22-jähriger Autofahrer. Trotz Vollbremsung prallte er noch leicht in die Seite des zwischenzeitlich querstehenden Autos der 62-Jährigen, das dann in die Schutzplanken gedrückt wurde. Für die Frau kam leider jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Ihren 80-jährigen Beifahrer barg die Feuerwehr schwer verletzt. Der 38-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt.