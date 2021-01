Baden-Württemberg geht mit Blick auf die Öffnung von Kitas und Schulen einen Sonderweg - und muss dafür immer wieder Kritik einstecken. So auch in der Talksendung von Markus Lanz am Dienstagabend. Das ließ Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aber nicht auf sich sitzen - und wetterte los.

In der Sendung ging es um den verschärften Lockdown, der laut Bund-Länder-Beschluss bis zum 14. Februar verlängert wurde - inklusive einer weiteren Schließung von Kitas und Schulen.